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    YSK

    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde aday olacakların emeklilik ve ayrılma esasları ile seçim çevreleri ve milletvekili sayısına ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Engin Altay
    © AA / Güven Yılmaz
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    Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesinin son fıkrasına göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri hatırlatıldı.

    2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, milletvekili adayı olabilmeleri için istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın dilekçelerini öngörülen sürede vermiş olmaları gerektiği bildirildi.

    İSTİFA VE EMEKLİLİK İÇİN SON TARİH 26 NİSAN

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    © AA / Murat Kaynak
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    Öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların, 24 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmadığı vurgulandı. Buna göre, milletvekili adayı olmak isteyen hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subay ve astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor.

    Kamu görevinden emekli olarak adaylık başvurusunda bulunacaklar için de emeklilik dilekçesini verecekleri son tarih 26 Nisan olarak belirlendi.

    ANKARA'DA 3, BURSA'DA 2 SEÇİM BÖLGESİ

    YSK, 2839 sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan ve Başkanlığa gönderilen 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı.

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    © AA /
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    Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü. Buna göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

    Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da bir milletvekiline 151 bin 250 kişi düşecek. Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar 1 numaralı seçim çevresi, Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar 2 numaralı seçim çevresi, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle 3 numaralı seçim çevresi olması kararlaştırıldı.

    İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da bir milletvekiline 146 bin 840 kişi düşecek. Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu.

    BARTIN TEK VEKİLLE TEMSİL EDİLECEK

    İstanbul'da bir milletvekiline 153 bin 359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152 bin 845 kişi düştü.

    24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde tek milletvekili çıkaracak il ise Bartın oldu. Bir önceki seçimde bu ilden TBMM'ye 2 milletvekili gitmişti.

    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu
    © AA /
    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu
    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu
    © AA /
    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu

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    Etiketler:
    Erken seçim, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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