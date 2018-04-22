Akşener'den ilk açıklama: Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir

Meral Akşener, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

© AA / TBMM / Bülent Yılmaz CHP: Demokrasinin kazanması için 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP-İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini İYİ Parti'ye göndermesine ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde, demokrasi tarihinde övgü ile yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı" dedi.

Akşener'in açıklaması, CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan'ın önderliğindeki ekibin İYİ Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi.