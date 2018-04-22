Akşener'den ilk açıklama: Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP-İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini İYİ Parti'ye göndermesine ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde, demokrasi tarihinde övgü ile yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.
© AA / TBMM / Bülent Yılmaz
Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı" dedi.
Akşener'in açıklaması, CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan'ın önderliğindeki ekibin İYİ Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi.
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