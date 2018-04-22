Öğretmen Ayşe Çelik için denetimli serbestlik istenecek

Diyarbakır'da, Beyaz Show programına telefonla bağlanarak yaptığı konuşmanın örgüt propagandası olduğu iddia edilen ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurulacak.

© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen, bebeğiyle beraber cezaevine girdi

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava sonucu 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeği Deren ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için avukatı infaz hakimliğine başvuracak.

Avukat Masuni Karaman, müvekkili Çelik ile ilgili infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için salı ya da çarşamba günü Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvuracaklarını söyledi. Avukat Karaman, buna benzer örneklerin olduğunu belirterek, nihai kararın, başvurularının bulunduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verileceğini söyledi.