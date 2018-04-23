15 vekil kararı, CHP ve İYİ Parti'nin gizli zirvesinde alındı

CHP’nin, İYİ Parti’ye 24 Haziran 2018'de erken seçimlerine katılabilmesi için yaptığı sürpriz hamlenin ilk adımının İstanbul’daki gizli zirvede atıldığı belirtildi. Zirvede Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istedi.

© AA / Elif Öztürk Salı günleri Meclis'te Akşener de olacak

İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’nin sürpriz hamlesiyle sona erdi. CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul’da buluştuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TBMM’de grup kurabilmek için 15 milletvekili vermesini talep etti.

Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye olumlu yaklaşmasıyla siyasi kulisleri ısıtan yeni süreç başladı.İstifa için isimleri belirlenen 15 milletvekili tek tek aranarak Ankara’ya çağırıldı.

Milletvekillerine, Kılıçdaroğlu’nun talimatı olduğu anlatılarak, istifa dilekçeleri alındı.