Ahmet Hakan: Adil Gür hangi rakamı verirse 9 puan düşün

Hakan'ın "Çok hummalı beş muamma" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:
REFERANDUMDA Adil Gür’ün tahmini şöyleydi:
— Evet: Yüzde 60.8
— Hayır: Yüzde 39.2
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Ama burası Türkiye ve göreceksiniz Adil Gür yeniden sahneye çıkacak ve anket sonucu falan açıklayacaktır.
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O zaman önlemi şöyle alalım:
Adil Gür anket sonucu açıkladığında…
Kararsızları dağıtır gibi bir eksiltme yapalım:
Şöyle yüzde 9’luk bir eksiltme.
Belki bu yolla gerçeğe yaklaşmış oluruz.
Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’ falan demezse!
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