Ahmet Hakan: Adil Gür hangi rakamı verirse 9 puan düşün

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür'ün seçim anketlerinden 9 puan düşülmesi gerektiğini söyledi. Hakan, Gür'ün 16 Nisan referandumundaki tahminini hatırlatarak "Normalde Adil Gür’ün anketçiliği bırakması lazım" diye yazdı.

Hakan'ın "Çok hummalı beş muamma" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

REFERANDUMDA Adil Gür’ün tahmini şöyleydi:

— Evet: Yüzde 60.8

— Hayır: Yüzde 39.2

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Normalde Adil Gür’ün anketçiliği bırakması lazım!

Ama burası Türkiye ve göreceksiniz Adil Gür yeniden sahneye çıkacak ve anket sonucu falan açıklayacaktır.

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O zaman önlemi şöyle alalım:

Adil Gür anket sonucu açıkladığında…

Kararsızları dağıtır gibi bir eksiltme yapalım:

Şöyle yüzde 9’luk bir eksiltme.

Belki bu yolla gerçeğe yaklaşmış oluruz.

Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’ falan demezse!