Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü

© AA / Binnur Ege Gürün Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ne gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.

Karamollaoğlu görüşmeye Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağda, Birol Aydın ve Lütfü Yalman ile geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Kılıçdaroğu ile yapılan olan görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulduğu belirtiliyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.