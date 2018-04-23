Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek

Karamollaoğlu, yarın saat 10:30'da İYİ Parti Genel Merkez'inde Akşener ile görüşecek. Görüşmenin basına açık olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

Bugün kulislere yansıyan bilgiye göre CHP, 28 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimler için ortak bir aday çıkarılması üzerinde duruyor. Buna göre CHP'den bir heyetin Akşener'i ziyaret ettiği öğrenildi. Akşener'in CHP'nin bu önerisine sıcak yaklaşmadığı, devreye Karamaollaoğlu'nun girmesinin beklendiği ifade edildi.

Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinin bu çerçevede gerçekleşeceği belirtiliyor.