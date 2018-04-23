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    Yıldırım'ın koltuğuna oturan öğrenci: Atatürk bu milleti bize emanet etti, halk en doğru olanı seçecektir

    Yıldırım'ın koltuğuna oturan öğrenci: Atatürk bu milleti bize emanet etti, halk en doğru olanı seçecektir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım'ın koltuğuna 23 Nisan dolayısıyla oturan 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek, erken seçimle ilgili bir soruya "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" diyerek cevap verdi.

    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
    © AA /
    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
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    Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Çankaya Köşkü Bakanlar Kurulu Salonu'ndaki programa, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer bakanların koltuğuna oturan öğrenciler katıldı. Bayram nedeniyle Başbakanlık koltuğuna Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek oturdu. 

    Esma Didesu Taşyürek, 23 Nisan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için, 1920'de TBMM'yi açmış, bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepinize güzel, mutlu, nice bayramlar diliyor, bize bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Başbakanımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım ve 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek isimli öğrenci.
    © Fotoğraf : DHA
    Başbakan Binali Yıldırım ve 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek isimli öğrenci.

    ‘EĞİTİM İÇİN ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI’

    23 Nisan kutlamaları
    © AA / Adem Koç
    AK Parti, CHP ve MHP liderlerinden 23 Nisan mesajları
    Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım, Esma Didesu Taşyürek’e, "Başbakan olarak bakanlara ilk talimatın ne olacak" diye sordu. Esma Didesu Taşyürek de bu soruya, "Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışacağız" cevabını verdi. "Eğitimle ilgili söyleyeceklerin var mı?" sorusuna ise Esma Didesu Taşyürek, "Eğitim için çocukların görüşü alınmalı" diye karşılık verdi.

    YILDIRIM: ALDINIZ MI CEVABI?

    Basın mensuplarının soru sormak istemesi üzerine Başbakan koltuğunda oturan Esma Didesu Taşyürek, "Daha çok 23 Nisan ile ilgili soru alabilirim" dedi. Esma Didesu Taşyürek, "24 Haziran'da bir seçim yaşanacak ve Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Siz de 23 Nisan'da buradasınız. Son kez Başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" diye cevap verdi. Başbakan Yıldırım, basın mensuplarına, "Aldınız mı cevabı" diye gülerek karşılık verdi.

    YILDIRIM'DAN ÇOCUK BAKANA: BENİM KAMPANYAMA KATILABİLİRSİN

    Öte yandan bir çocuk bakanın, "Ben de size yardımcı olmak isterdim. Milletvekili olmak isterdim. Ama yaşım tutmuyor" demesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Benim kampanyama katılabilirsin, yaşın tutuyor" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başbakanlık, Esma Didesu Taşyürek, Binali Yıldırım, Türkiye
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