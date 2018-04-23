Yıldırım'ın koltuğuna oturan öğrenci: Atatürk bu milleti bize emanet etti, halk en doğru olanı seçecektir

Esma Didesu Taşyürek, 23 Nisan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için, 1920'de TBMM'yi açmış, bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepinize güzel, mutlu, nice bayramlar diliyor, bize bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Başbakanımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
‘EĞİTİM İÇİN ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI’
YILDIRIM: ALDINIZ MI CEVABI?
Basın mensuplarının soru sormak istemesi üzerine Başbakan koltuğunda oturan Esma Didesu Taşyürek, "Daha çok 23 Nisan ile ilgili soru alabilirim" dedi. Esma Didesu Taşyürek, "24 Haziran'da bir seçim yaşanacak ve Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Siz de 23 Nisan'da buradasınız. Son kez Başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" diye cevap verdi. Başbakan Yıldırım, basın mensuplarına, "Aldınız mı cevabı" diye gülerek karşılık verdi.
YILDIRIM'DAN ÇOCUK BAKANA: BENİM KAMPANYAMA KATILABİLİRSİN
Öte yandan bir çocuk bakanın, "Ben de size yardımcı olmak isterdim. Milletvekili olmak isterdim. Ama yaşım tutmuyor" demesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Benim kampanyama katılabilirsin, yaşın tutuyor" ifadesini kullandı.
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