CHP'li Aksünger'den HDP'ye ittifak çağrısı

İYİ Parti ile 15 milletvekili verilerek yapılan işbirliği için 'yetmez ama evet' yorumunu yapan CHP'li Aksünger, "HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir.



Yetmez ama evet.



HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır.



Birlik olalım, barajı sıfırlayalım! — Erdal Aksünger (@EAksunger) April 22, 2018

​"Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir. Yetmez ama evet.

HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır. Birlik olalım, barajı sıfırlayalım!"