CHP'li Aksünger'den HDP'ye ittifak çağrısı

İYİ Parti ile 15 milletvekili verilerek yapılan işbirliği için 'yetmez ama evet' yorumunu yapan CHP'li Aksünger, "HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Aksünger, şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir.— Erdal Aksünger (@EAksunger) April 22, 2018
Yetmez ama evet.
HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır.
Birlik olalım, barajı sıfırlayalım!
"Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir. Yetmez ama evet.
HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır. Birlik olalım, barajı sıfırlayalım!"
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