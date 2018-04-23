Erdoğan'dan CHP-İYİ hamlesine tepki: Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, gerçek bir felaket

TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye desteği için ''Güneş Motel olayından daha beter bir durum'' dedi.

'GÜNEŞ MOTEL OLAYINDAN BETER'

İYİ Parti için 'sözde İYİ Parti' ifadesini kullanan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."

YSK'YE DE ÇATTI

Cumhurbaşkanı, YSK'nin seçima katılacak partilerle ilgili açıklamasına da ''Kararını cumartesi günü verse bu 15'ler olmazdı'' tepkisini verdi.

CHP'Lİ ÖZEL'E: SADECE AĞZININ PAYINI DEĞİL, EN BÜYÜK DERSİ VERİRDİM

TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan oturumunda yaşanan tartışmalar için 'yalanların diz boyu olduğu, tamamen dürüstlükten uzak' nitelemesini yapan Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda, ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" tepkisini gösterdi.

Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek şunları söylemişti:

''Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar geliyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir.''

'DEMOKRASİNİN NEZAHATİ, NEZAKETİ'

Erdoğan şöyle devam etti:

''Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır.''

'SEÇİMİ SİZ İSTEDİNİZ, HADİ BUYUR'

''Önce hep 'sandık sandık' dediler, şimdi 'baskın seçim' diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. Hadi buyur, hayırlı olsun. 'Er meydanı' dediniz, buyurun meydan.''

'ABDULLAH GÜL'E SORUN'

AK Partili Cumhurbaşkanı, selefi Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması ihtimali için ''Onun bileceği şey, öncelikle ona sormalısınız'' yanıtını verdi.

GÜNEŞ MOTEL OLAYI

5 Haziran 1977’deki genel seçim sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki CHP, oy oranını yüzde 8, milletvekili sayısını 28 artırmıştı. 213 milletvekiline sahip CHP grubu, bu başarısına rağmen tek başına hükümet kuracak çoğunluğa sahip değildi. Ecevit azınlık hükümetine mecliste güvenoyu alamadı. Ardından Süleyman Demirel liderliğinde AP, MSP, MHP ile birlikte II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Ama 11 Aralık 1977'deki yerel seçimlerde de CHP birinci parti çıktı.

Bunun üzerine AP'den istifa eden 12 vekille Ecevit, CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in organizasyonuyla belediyeye ait Florya’daki Güneş Moteli’nde görüştü. 12 vekile (Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt) CHP’ye geçişleri karşılığında bakanlık önerdi.

9 AP'li vekil istifa ederek hükümetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP’li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.

'GÜNEŞ MOTEL’DE KALMADIK'

Ahmet Karaarslan, Ecevit ile görüşmeden önce Çınar Otel ve Kalyon Oteli’nde de görüşmeler yapıldığını söyleyip şu değerlendirmeyi yapmıştı:

''Bu ne bir alma ne de satmaydı. Ecevit’le yaptığımız görüşmede, istifa eden milletvekilleri bağımsız kalacağı ve AP’yle CHP’nin bir araya getirilmeye çalışılacağı konusunda anlaştık. Ancak Demirel buna yanaşmadı. İddia edildiği gibi Güneş Motel’de kalmadık. Sadece lokantasında bir toplantı yaptık.

'BU SAYDE DARBE ERTELENDİ'

''CHP’yi desteklemekle Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde hazırlanan askeri darbeyi iki yıl ertelemiş olduk. Satın alınmış olsaydık istifa edemezdik.''

'MİLLİYETÇİ CEPHE DÜŞTÜ'

AP’den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde Milliyetçi Cephe hükümeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11’e düştü ve Güneş Motel Olayı da bu nedenle 11’ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay’ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski AP’li 10 vekile bakanlık vererek 42. hükümeti kurdu.