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    İstanbul, inşaat, konut

    Erken seçim öncesi: Ekonomiye mini paket geliyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Piyasalar, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçime odaklanmışken lokomotif sektörleri rahatlatacak mini paket gündeme geldi. Başta konutta vergi indirimlerinin de bulunacağı bir paketin gündeme geleceği belirtilirken mobilyacıların da destek bekledikleri vurgulanıyor.

    konut, İstanbul
    © AA /
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    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, erken seçim kararının alınmasının ardından gözler, bir süredir devam eden ekonomi paketine yoğunlaştı. Kulislerde de piyasayı rahatlatacak önlemlerin seçim öncesi alınacağı konuşuluyor. Alınacak önlemlerde öncelik ise, lokomotif sektörlerde olacak.

    Piyasayı rahatlatması planlanan önlemlerin başında konuta ilişkin yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Sektör, bir süredir, satışlarda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, bir dizi teşvik istiyordu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de, geçen günlerde yaptığı açıklamada, konutta tek KDV oranı uygulanması, tapu harcı indirimi, konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının 300.000 dolara çekilmesi gibi talepler istediklerini açıkladı. Bu düzenlemelerin bazılarının üzerine çalışıldığı ve yakın bir zamanda açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, 2017 yılında uygulanan teşviklere dikkat çekiliyor. Geçen yılın başında alınan kararlarla konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmiş, damga vergisi sıfırlanmış ve tapu harcında indirim yapılmıştı. Piyasanın talebi üzerine bu önlemler, eylül ayına kadar yürürlükte kalmıştı.

    Konut sektörü kadar mobilyacılar da KDV indirimi bekliyor. 2017 yılında KDV oranı indirilen sektörler arasında bulunan mobilyacılar, aynı teşviğin tekrar verilmesini ve KDV oranının yüzde 18’den 8’e indirilmesini istiyor. Ancak olası bir ekonomi paketinin içine mobilya sektörünün girip girmeyeceği bilinmiyor.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, TBMM, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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