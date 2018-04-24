Optimar Araştırma'nın iddiası: Bazı AK Partili vekiller istifa edip Saadet Partisi'nden Gül'ü aday gösterecek

İktidar partisine de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AK Partili vekilin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday göstereceklerini söyledi. Canlı yayında ortaya atılan iddia, programın bir diğer konuğu AK Partili Kuzu tarafından yalanlandı.

Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AK Parti'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AK Partili bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı.

Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.



