Saadet Partili yönetici: Akşener, Gül'ün adaylığı için ikna edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme gelen Abdullah Gül sessizliğini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı" dedi.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. Arayışlar sürerken CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacağı yönündeki kulisler, erken seçim kararıyla beraber gündemden düşmedi.

Ankara'da bulunan ve Gül'ün aday olarak gösterilmesine yönelik çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah Bey'in adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur."

Akşener ise Gül'ün adaylığı için çekilmeyeceğini söyledi. Gözler, bugün yapılacak olan Akşener-Karamollaoğlu görüşmesine çevrildi.