Abdullah Gül, Davutoğlu ile görüştü

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluştu.

Davutoğlu ile Gül dün İstanbul'da bir araya geldi. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre görüşme, Abdullah Gül'ün daveti üzerine gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynaklar, iki ismin geçmişte birlikte çalıştığı için zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Ancak görüşmenin seçim atmosferinde, muhalefetin de ortak aday arayışı sürerken gerçekleşmesi dikkat çekti.

Gül'ün aday olacağı yönündeki iddialar hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Başbakan Binali Yıldırım'a sorulmuş, iki isim de bu sorunun Gül'e yöneltilmesi gerektiğini söylemişti.

Gül, yarın sabah Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.