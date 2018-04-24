Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı' sözlerine yanıt: Katıksız Türk düşmanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili sözlerini eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, "Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek, sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Osmanlı'yı zulüm yapmakla itham ettiği açıklamalarına yanıt veren Bozdağ, "Osmanlı, ceddimizdir. Osmanlı, atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir" ifadesini kullandı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı, yalnız Kayı Boyunun değil bütün Türk boylarının devletidir. Osmanlı Devleti, tüm Türk boylarının şanını yüceltmiş ve Türk'ün adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Türk milleti, Osmanlının torunlarıdır. Türkiye Devleti de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye Devleti; hem Osmanlı Devleti'nin ve hem de Osmanlılar'ın mirasçısıdır."

1)Osmanlı,ceddimizdir.



Osmanlı,atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir.



Osmanlı,yalnız Kayı Boyunun değil bütün Türk boylarının devletidir.



Osmanlı Devleti,tüm Türk boylarının şanını yüceltmiş ve Türk’ün adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 24, 2018

​Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını iftira olarak değerlendiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir. Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek; sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır.

4)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı’ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir.



Yörükler, Osmanlıdır, Osmanlı da yörüktür. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 24, 2018

​CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler, Osmanlıdır, Osmanlı da yörüktür."