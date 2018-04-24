Taksici, tartıştığı vatandaşı bıçakladı

DHA'nın aktardığı habere göre olay Halasgargazi caddesi, Şişli Camii trafik ışıklarında sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat'a bıçakla saldırdı.

© Fotoğraf : DHA Olay yerine gelen polis ekipleri, Zeki Polat'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı.

Aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralanan Polat, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana 'ne yapıyorsun?' dedi. Ben de 'karşıya geçiyorum' dedim. Sonra küfür etti. Ben de yanına giderek 'Neden küfür ediyorsun' dedim. Tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı" dedi.

Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, taksi sürücüsü gözaltına alındı.