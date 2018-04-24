Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş göstereyim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Meclis'te yaşanan gerginliğin ardından CHP'li Özel'e "Aşağıda olsaydım sadece ağzının payını değil gereken dersin en büyüğünü verirdim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş 80 milyona göstereyim" dedi.

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Partisinin grup toplantısında siyasi partilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Biz CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız, ülkemizi seviyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının başında dün Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/yTo3L6IRBu — AA Canlı (@AACanli) April 24, 2018

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20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu söyledim, kızdılar. 'Neden söyledin' diyorlar? Söylemeyim mi?



15 Temmuz'a nasıl karşı çıktıysak, 20 Temmuz'a da karşı çıkacağız. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler 'Söz konusu vatansa gerisi teferruaatır' seçimleridir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem.

'CHP OLARAK HER TÜRLÜ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZ'

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Aramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız. Geniş bir ittifakı sağlamalıyız.



Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60'la cumhurbaşkanlığını alacağız.

Haziran'da 'Hava çok güzel eğlenmeye gidelim' böyle bir lüks yok. Bu ülkeyi seven herkes sandığa gidecek. Haziran ayına çok iyi hazırlanmamız lazım. Haziran ayı, diktatörleri gönderip demokrasiyi getireceğimiz aydır. Haziran ayı beklentilerin gerçekleşeceği aydır.



'RECEP BEY BANA DEĞİL, KÜLAHIMA ANLATACAKSIN'

ERDOĞAN'A ÖZEL YANITI: SENİN YERİN AŞAĞISI ZATEN, AŞAĞI GELECEKSİN

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Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş ben 80 milyona göstereyim."

Sen kumpas yapacaksın ben gözlerimi kapatacağım, yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bütün ayarları bozuldu. Her türlü hakareti yapıyorlar. Sözümüz gönlümüz, demokrasiden yana. Kavgadan gerginlikten yana değiliz. Kumpas kurdular demokrasiye, biz de açığa çıkardık.

'DADALOĞLU NASIL ZULME KARŞI ÇIKTIYSA, BEN DE KARŞI ÇIKACAĞIM'



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Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de karşı çıkacağım.

Ne demiş Dadaloğlu, 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir'.

'EZBER BOZDUK'

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Ahmet Davutoğlu'nu kapının önüne koydular, kim savundu, biz savunduk. Yüzde 49.5 alan bir partinin lideri kapının önüne konulamaz. Bizden başka savunan olmadı. Recep Bey sanıyor ki ben konuşursam CHP de korkar. Recep Bey sen anlamadın mı, biz Kuvayı Milliye'den geldik. 450 kilometre yürüdüm, niye yürüyorsun dediler. Adalet var diyemediler.

'SİZDE BU KAFA YOKSA BEN NE YAPAYIM?'

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'Demokrasi tramvay gibidir, istediğim yerde inerim' diyen adam bizi anlayamaz. 'Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını toplamıştır' diyenler bizi anlayamazlar. 'Bizim liderimiz ikinci peygamberimizdir' diyenler bizi anlayamazlar. Kula kulluk etmeyin dedik, siz bizi anlayamazsınız dediler. Demokrasi ona uygun kafa ve ruh yapısı ister, sizde bu kafa yoksa ben ne yapayım?

'EKONOMİ DEĞİL, DOLAR VE EURO ŞAHA KALKTI'



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150 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. Sürekli konuşuyorsun, 'Ey Kılıçdaroğlu biz bunu ödemedik' desene. Türkiye Cumhuriyeti en yüksek faizle borçlanıyor. Buna rağmen para bulamıyor.

MUHTARLARA 10 MADDELİK VAAT

Muhtarlarla ilgili olarak vaatlerini 10 maddede açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

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1- 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Bunların tamamını ne ben bilirim ne de bir muhtar, hakim, avukat bilir. Belediye kanunu var. Büyükşehir, milletvekili kanunu var. Seçimle mi geliyorlar, evet. Muhtar seçimle mi geliyor, evet. Niye onun bir kanunu yok? 105 maddeden oluşan bir muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Muhtar arkadaşlara göndereceğim. Sizden gelen önerilerle bunu düzelteceğiz. Bize yetki verirseniz muhtarlık kanunu çıkaracağız.

2- Muhtarlar için niye birleşik oy pusulası esası getirilmiyor? Vatandaş hangi muhtarı beğeniyorsa oraya mührünü basar. Şaibe de olmaz, kırgınlık da olmaz.

3- Belediye başkanı seçildiği zaman makamı var. Memurları var. Milletvekilinin de makamı var. Personeli var. Muhtar seçildi, nerede oturacak? Kesinlikle Türkiye'de nerede muhtar varsa orada bir muhtarlık evinin olması lazım. Doğrudan devlet tarafından yapılması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bunu yapıyor ama bu belediyelerin insafına bırakalacak bir konu değil. Kanun çıkaracaksınız.

'YARDIMLAR MUHTARLAR ARACILIĞIYLA DAĞITILMALI'

4- Muhtar seçiliyor, yanında bir sekreter bile yok. Muhtar bir yere giderse kapatmak zorunda. Bizim bazı belediyelerimiz birer personel görevlendiriyor. Ama bu yetmez. Doğrudan doğruya belediye veya il özel idaresi muhtara bir kişi görevlendirecek. Bir kişinin mutlaka muhtarın yanında olması lazım. Muhtarlık bütçesi oluşuncaya kadar aylığını il özel idresi ya da belediye ödemeli.

5- Köy tüzel kişilikleri yeniden inşa edilmek zorunda. Mahalleye döndürdüler. Yarın onlar elektrik, su parası, emlak vergisi… Köydeki adamdan ne istiyorsunuz?

6- Sosyal yardımlar kesinlikle muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalıdır. Kimin fakir olup olmadığını en iyi muhtar bilir.

7- Bazen kentlerde belediye meclisi bir karar alır, sizin mahallenizle ilgili. Muhtarın haberi olmaz. Kesinlikle mahalle ile ilgili karar alınacaksa o kararın görüşüldüğü belediye meclisinde muhtar söz ve karar sahibi olmalıdır.

'MUHTARLAR BİRLİĞİ OLUŞTURULMALI'

8- Belediye Kanunu 75. maddesi, 'Belediyeler, belediye meclisi kararıyla kamu kuruluşları ile ortak proje geliştirebilir" diyor. Ama muhtar ile ortak proje geliştiremiyor. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak belediye kanununda yer almalı.

9- Türkiye Belediyeler Birliği var ama muhtarlar birliği yok. Yasal olarak oluşturulması lazım.

10- Muhtarlığı bir kurum olarak düşünüyorsanız onu güçlendirmeniz lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. 'Parayı nereden bulacağız' diyeceksiniz. Emlak vergisi toplanıyor. Nereye gidiyor bu para, belediyeye gidiyor. Demek ki o mahallenin çevresindeki konutlardan alınan vemlak vergisinin belli bir payının muhtarlığa tashih edilmesi lazım.