Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş göstereyim

Kılıçdaroğlu, "301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının başında dün Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/yTo3L6IRBu— AA Canlı (@AACanli) April 24, 2018
- Dün 23 Nisan'dı, TBMM'nin açıldığı tarihti. Ben açılış konuşmasını yaparken iktidar kanadı rahatsız oldu, neden rahatsız oldular? Ben Meclis'i savunuyorum, onlar tek adamı savunuyorlar. Ondan rahatsız oluyorlar. Birlikte yaşama hevesi olan herkesi davet etmiştir Meclis'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben de aynısını savundum.© AA / Güven Yılmaz
- 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu söyledim, kızdılar. 'Neden söyledin' diyorlar? Söylemeyim mi?
- 15 Temmuz'a nasıl karşı çıktıysak, 20 Temmuz'a da karşı çıkacağız. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler 'Söz konusu vatansa gerisi teferruaatır' seçimleridir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem.
'CHP OLARAK HER TÜRLÜ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZ'
- Aramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız. Geniş bir ittifakı sağlamalıyız.
- Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60'la cumhurbaşkanlığını alacağız.
- Haziran'da 'Hava çok güzel eğlenmeye gidelim' böyle bir lüks yok. Bu ülkeyi seven herkes sandığa gidecek. Haziran ayına çok iyi hazırlanmamız lazım. Haziran ayı, diktatörleri gönderip demokrasiyi getireceğimiz aydır. Haziran ayı beklentilerin gerçekleşeceği aydır.
'RECEP BEY BANA DEĞİL, KÜLAHIMA ANLATACAKSIN'
ERDOĞAN'A ÖZEL YANITI: SENİN YERİN AŞAĞISI ZATEN, AŞAĞI GELECEKSİN
- Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep 'Yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım' dedi. Recep Bey senin layık olduğun yer yukarısı değil ki zaten, aşağı geleceksin sen.© AA / Evrim Aydın
- Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş ben 80 milyona göstereyim."
- Sen kumpas yapacaksın ben gözlerimi kapatacağım, yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bütün ayarları bozuldu. Her türlü hakareti yapıyorlar. Sözümüz gönlümüz, demokrasiden yana. Kavgadan gerginlikten yana değiliz. Kumpas kurdular demokrasiye, biz de açığa çıkardık.
'DADALOĞLU NASIL ZULME KARŞI ÇIKTIYSA, BEN DE KARŞI ÇIKACAĞIM'
- Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de karşı çıkacağım.
- Ne demiş Dadaloğlu, 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir'.
'EZBER BOZDUK'
- Bir ezber bozduk, 15 milletvekili arkadaşımız İYİ Parti'ye geçti. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar, ben senin kumpasını bozacağım, yemezler. Bu kararı neden aldık? Kimse siyasi yasaklı olmasın diye. Beyfendi unutmuş, 'Bana muhtar olamazsın diyorlardı' vs diye… Sana o yolu kim açtı, CHP açtı. Seni sevdiği için mi yaptı? Demokrasi için yaptı. Bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşımızın da gözlerinden öpüyorum.© AA / TBMM / Bülent Yılmaz
- Ahmet Davutoğlu'nu kapının önüne koydular, kim savundu, biz savunduk. Yüzde 49.5 alan bir partinin lideri kapının önüne konulamaz. Bizden başka savunan olmadı. Recep Bey sanıyor ki ben konuşursam CHP de korkar. Recep Bey sen anlamadın mı, biz Kuvayı Milliye'den geldik. 450 kilometre yürüdüm, niye yürüyorsun dediler. Adalet var diyemediler.
'SİZDE BU KAFA YOKSA BEN NE YAPAYIM?'
- Bu ülkenin ülkücü, muhafazakar, liberal demokratlarına sesleniyorum; gelin yeniden Cumhuriyet'i inşa edelim, birlikte mücadele edelim. Kişisel beklentimiz yok, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 arkaşımızı görevlendirdik, toplumda büyük sevinç oldu. Birilerinin rengi attı, bizi anlayamazlar.© AA / Evren Atalay
- 'Demokrasi tramvay gibidir, istediğim yerde inerim' diyen adam bizi anlayamaz. 'Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını toplamıştır' diyenler bizi anlayamazlar. 'Bizim liderimiz ikinci peygamberimizdir' diyenler bizi anlayamazlar. Kula kulluk etmeyin dedik, siz bizi anlayamazsınız dediler. Demokrasi ona uygun kafa ve ruh yapısı ister, sizde bu kafa yoksa ben ne yapayım?
'EKONOMİ DEĞİL, DOLAR VE EURO ŞAHA KALKTI'
- Referandumda ne diyorlardı, 'Evet' çıkarsa ekonomi depara kalkacak dediler. Ne oldu, dolar şaha kalktı, euro şaha kalktı. Vatandaşın 250 gramlık ekmeği 200 grama düştü. Bugün Denizli'de bir inşaat ustası intihar etmiş. Cebinden borç ihtarnamesi çıkmış. Ben bu Recep'e nasıl sormayayım, sen badem sütü ile beslenirken bu vatandaş intihar ediyor. Vallahi de billahi de yatacak yeriniz yok.© AA / Ali Balıkçı
- 150 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. Sürekli konuşuyorsun, 'Ey Kılıçdaroğlu biz bunu ödemedik' desene. Türkiye Cumhuriyeti en yüksek faizle borçlanıyor. Buna rağmen para bulamıyor.
MUHTARLARA 10 MADDELİK VAAT
Muhtarlarla ilgili olarak vaatlerini 10 maddede açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
2- Muhtarlar için niye birleşik oy pusulası esası getirilmiyor? Vatandaş hangi muhtarı beğeniyorsa oraya mührünü basar. Şaibe de olmaz, kırgınlık da olmaz.
3- Belediye başkanı seçildiği zaman makamı var. Memurları var. Milletvekilinin de makamı var. Personeli var. Muhtar seçildi, nerede oturacak? Kesinlikle Türkiye'de nerede muhtar varsa orada bir muhtarlık evinin olması lazım. Doğrudan devlet tarafından yapılması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bunu yapıyor ama bu belediyelerin insafına bırakalacak bir konu değil. Kanun çıkaracaksınız.
'YARDIMLAR MUHTARLAR ARACILIĞIYLA DAĞITILMALI'
5- Köy tüzel kişilikleri yeniden inşa edilmek zorunda. Mahalleye döndürdüler. Yarın onlar elektrik, su parası, emlak vergisi… Köydeki adamdan ne istiyorsunuz?
6- Sosyal yardımlar kesinlikle muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalıdır. Kimin fakir olup olmadığını en iyi muhtar bilir.
7- Bazen kentlerde belediye meclisi bir karar alır, sizin mahallenizle ilgili. Muhtarın haberi olmaz. Kesinlikle mahalle ile ilgili karar alınacaksa o kararın görüşüldüğü belediye meclisinde muhtar söz ve karar sahibi olmalıdır.
'MUHTARLAR BİRLİĞİ OLUŞTURULMALI'
9- Türkiye Belediyeler Birliği var ama muhtarlar birliği yok. Yasal olarak oluşturulması lazım.
10- Muhtarlığı bir kurum olarak düşünüyorsanız onu güçlendirmeniz lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. 'Parayı nereden bulacağız' diyeceksiniz. Emlak vergisi toplanıyor. Nereye gidiyor bu para, belediyeye gidiyor. Demek ki o mahallenin çevresindeki konutlardan alınan vemlak vergisinin belli bir payının muhtarlığa tashih edilmesi lazım.
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