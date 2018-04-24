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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş göstereyim

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Meclis'te yaşanan gerginliğin ardından CHP'li Özel'e "Aşağıda olsaydım sadece ağzının payını değil gereken dersin en büyüğünü verirdim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş 80 milyona göstereyim" dedi.

    CHP mitingi İstanbul Eminönü 4 Haziran 2015
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    CHP anketi: Cumhurbaşkanlığı adayı için Kılıçdaroğlu öne çıkıyor
    Partisinin grup toplantısında siyasi partilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Biz CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız, ülkemizi seviyoruz" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadelerini kullandı.

    Konuşmasının başında dün Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

    • Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da (solda) katıldı.
      © AA / Güven Yılmaz
      Meclis'teki 23 Nisan oturumunda tansiyon yükseldi, Erdoğan 'rezalet' dedi
      Dün 23 Nisan'dı, TBMM'nin açıldığı tarihti.  Ben açılış konuşmasını yaparken iktidar kanadı rahatsız oldu, neden rahatsız oldular? Ben Meclis'i savunuyorum, onlar tek adamı savunuyorlar. Ondan rahatsız oluyorlar. Birlikte yaşama hevesi olan herkesi davet etmiştir Meclis'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben de aynısını savundum.
    • 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu söyledim, kızdılar. 'Neden söyledin' diyorlar? Söylemeyim mi?
    • 15 Temmuz'a nasıl karşı çıktıysak, 20 Temmuz'a da karşı çıkacağız. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler 'Söz konusu vatansa gerisi teferruaatır' seçimleridir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem.

    'CHP OLARAK HER TÜRLÜ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZ'

    • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA /
      Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Gül adı da masadaydı: Hedef sıfır baraj
      Geniş bir ittifakı sağlamalıyız. Herkes bir şekliyle parlamentoda yerini almalıdır. Biz Cumhuriyet'in kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran'da onu savunacağız.
    • Aramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız. Geniş bir ittifakı sağlamalıyız.
    • Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60'la cumhurbaşkanlığını alacağız.
    • Haziran'da 'Hava çok güzel eğlenmeye gidelim' böyle bir lüks yok. Bu ülkeyi seven herkes sandığa gidecek. Haziran ayına çok iyi hazırlanmamız lazım. Haziran ayı, diktatörleri gönderip demokrasiyi getireceğimiz aydır. Haziran ayı beklentilerin gerçekleşeceği aydır.

    'RECEP BEY BANA DEĞİL, KÜLAHIMA ANLATACAKSIN'

    • İhsan Eliaçık
      © AA /
      İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis, İstanbul ve yurt dışına çıkış yasağı
      İhsan Eliaçık 3 aşağı 5 yukarı tanırız. Adaleti, hakkı, hukuku savunur. İnançların sömürülmesine karşıdır. Çanakkale Adalet Çalıştayı'mıza geldiğinde şöyle söyledi, 'Evimizde çıkan yangını söndürürsek değil, komşuda çıkan yangını söndürürsek adaleti savunmuş oluruz.' İhsan Eliaçık her zaman demokrasiden yana olmuştur. Pasaportunu aldılar, İstanbul dışına çıkamazsın dediler. İmza atacaksın dediler. Biz de demokrasi var diyorlar. Recep Bey sen bunu bana değil, külahıma anlatacaksın.

    ERDOĞAN'A ÖZEL YANITI: SENİN YERİN AŞAĞISI ZATEN, AŞAĞI GELECEKSİN

    • Özgür Özel
      © AA / Evrim Aydın
      CHP'li Özel'den Erdoğan'a yanıt: Tek başıma geleceğim
      Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep 'Yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım' dedi. Recep Bey senin layık olduğun yer yukarısı değil ki zaten, aşağı geleceksin sen.
    • Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş ben 80 milyona göstereyim."
    • Sen kumpas yapacaksın ben gözlerimi kapatacağım, yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bütün ayarları bozuldu. Her türlü hakareti yapıyorlar. Sözümüz gönlümüz, demokrasiden yana. Kavgadan gerginlikten yana değiliz. Kumpas kurdular demokrasiye, biz de açığa çıkardık.

    'DADALOĞLU NASIL ZULME KARŞI ÇIKTIYSA, BEN DE KARŞI ÇIKACAĞIM'

    • Bekir Bozdağ
      © AA /
      Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı' sözlerine yanıt: Katıksız Türk düşmanlığı
      Yörüklerin çalıştayına katıldım. Yörük Türkmenlerle olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakyadan gelmediler. Kuzey Irak'tan da, Kıbrıs'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır. Bay Recep diyor ki, Kılıçdaroğlu orada konuştu. Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim oku.
    • Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de karşı çıkacağım.
    • Ne demiş Dadaloğlu, 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir'.

    'EZBER BOZDUK'

    • CHP
      © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
      CHP: Demokrasinin kazanması için 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı
      Bir ezber bozduk, 15 milletvekili arkadaşımız İYİ Parti'ye geçti. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar, ben senin kumpasını bozacağım, yemezler. Bu kararı neden aldık? Kimse siyasi yasaklı olmasın diye. Beyfendi unutmuş, 'Bana muhtar olamazsın diyorlardı' vs diye… Sana o yolu kim açtı, CHP açtı. Seni sevdiği için mi yaptı? Demokrasi için yaptı. Bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşımızın da gözlerinden öpüyorum.
    • Ahmet Davutoğlu'nu kapının önüne koydular, kim savundu, biz savunduk. Yüzde 49.5 alan bir partinin lideri kapının önüne konulamaz. Bizden başka savunan olmadı. Recep Bey sanıyor ki ben konuşursam CHP de korkar. Recep Bey sen anlamadın mı, biz Kuvayı Milliye'den geldik. 450 kilometre yürüdüm, niye yürüyorsun dediler. Adalet var diyemediler.

    'SİZDE BU KAFA YOKSA BEN NE YAPAYIM?'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Evren Atalay
      Kılıçdaroğlu: Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü
      Bu ülkenin ülkücü, muhafazakar, liberal demokratlarına sesleniyorum; gelin yeniden Cumhuriyet'i inşa edelim, birlikte mücadele edelim. Kişisel beklentimiz yok, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 arkaşımızı görevlendirdik, toplumda büyük sevinç oldu. Birilerinin rengi attı, bizi anlayamazlar.
    • 'Demokrasi tramvay gibidir, istediğim yerde inerim' diyen adam bizi anlayamaz. 'Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını toplamıştır' diyenler bizi anlayamazlar. 'Bizim liderimiz ikinci peygamberimizdir' diyenler bizi anlayamazlar. Kula kulluk etmeyin dedik, siz bizi anlayamazsınız dediler. Demokrasi ona uygun kafa ve ruh yapısı ister, sizde bu kafa yoksa ben ne yapayım?

    'EKONOMİ DEĞİL, DOLAR VE EURO ŞAHA KALKTI'

    • Ekonomi Koordinasyon Kurulu
      © AA / Ali Balıkçı
      'Erken seçim kararının arkasında ekonomi de var'
      Referandumda ne diyorlardı, 'Evet' çıkarsa ekonomi depara kalkacak dediler. Ne oldu, dolar şaha kalktı, euro şaha kalktı. Vatandaşın 250 gramlık ekmeği 200 grama düştü. Bugün Denizli'de bir inşaat ustası intihar etmiş. Cebinden borç ihtarnamesi çıkmış. Ben bu Recep'e nasıl sormayayım, sen badem sütü ile beslenirken bu vatandaş intihar ediyor. Vallahi de billahi de yatacak yeriniz yok.
    • 150 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. Sürekli konuşuyorsun, 'Ey Kılıçdaroğlu biz bunu ödemedik' desene. Türkiye Cumhuriyeti en yüksek faizle borçlanıyor. Buna rağmen para bulamıyor.

    MUHTARLARA 10 MADDELİK VAAT

    Muhtarlarla ilgili olarak vaatlerini 10 maddede açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Sezgin Pancar
    Kılıçdaroğlu: Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin
    1- 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Bunların tamamını ne ben bilirim ne de bir muhtar, hakim, avukat bilir. Belediye kanunu var. Büyükşehir, milletvekili kanunu var. Seçimle mi geliyorlar, evet. Muhtar seçimle mi geliyor, evet. Niye onun bir kanunu yok? 105 maddeden oluşan bir muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Muhtar arkadaşlara göndereceğim. Sizden gelen önerilerle bunu düzelteceğiz. Bize yetki verirseniz muhtarlık kanunu çıkaracağız.

    2- Muhtarlar için niye birleşik oy pusulası esası getirilmiyor? Vatandaş hangi muhtarı beğeniyorsa oraya mührünü basar. Şaibe de olmaz, kırgınlık da olmaz.

    3- Belediye başkanı seçildiği zaman makamı var. Memurları var. Milletvekilinin de makamı var. Personeli var. Muhtar seçildi, nerede oturacak? Kesinlikle Türkiye'de nerede muhtar varsa orada bir muhtarlık evinin olması lazım. Doğrudan devlet tarafından yapılması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bunu yapıyor ama bu belediyelerin insafına bırakalacak bir konu değil. Kanun çıkaracaksınız.

    'YARDIMLAR MUHTARLAR ARACILIĞIYLA DAĞITILMALI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurtdışı gezilerinin organize edilmesi' talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Cordoba kentindeki Kurtuba Camii'ni ziyaret etti.
    © AA /
    İspanya'ya götürülen muhtarlar: Her Türk'ün gelip buraları görmesi lazım
    4- Muhtar seçiliyor, yanında bir sekreter bile yok. Muhtar bir yere giderse kapatmak zorunda. Bizim bazı belediyelerimiz birer personel görevlendiriyor. Ama bu yetmez. Doğrudan doğruya belediye veya il özel idaresi muhtara bir kişi görevlendirecek. Bir kişinin mutlaka muhtarın yanında olması lazım. Muhtarlık bütçesi oluşuncaya kadar aylığını il özel idresi ya da belediye ödemeli.

    5- Köy tüzel kişilikleri yeniden inşa edilmek zorunda. Mahalleye döndürdüler. Yarın onlar elektrik, su parası, emlak vergisi… Köydeki adamdan ne istiyorsunuz?

    6- Sosyal yardımlar kesinlikle muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalıdır. Kimin fakir olup olmadığını en iyi muhtar bilir.

    7- Bazen kentlerde belediye meclisi bir karar alır, sizin mahallenizle ilgili. Muhtarın haberi olmaz. Kesinlikle mahalle ile ilgili karar alınacaksa o kararın görüşüldüğü belediye meclisinde muhtar söz ve karar sahibi olmalıdır.

    'MUHTARLAR BİRLİĞİ OLUŞTURULMALI'

    Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özüna
    © AA /
    Türkiye Muhtarlar Federasyonu: Köy ve mahalle muhtarlığı arasındaki ayrım kalkmalı
    8- Belediye Kanunu 75. maddesi, 'Belediyeler, belediye meclisi kararıyla kamu kuruluşları ile ortak proje geliştirebilir" diyor. Ama muhtar ile ortak proje geliştiremiyor. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak belediye kanununda yer almalı.

    9- Türkiye Belediyeler Birliği var ama muhtarlar birliği yok. Yasal olarak oluşturulması lazım.

    10- Muhtarlığı bir kurum olarak düşünüyorsanız onu güçlendirmeniz lazım. Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. 'Parayı nereden bulacağız' diyeceksiniz. Emlak vergisi toplanıyor. Nereye gidiyor bu para, belediyeye gidiyor. Demek ki o mahallenin çevresindeki konutlardan alınan vemlak vergisinin belli bir payının muhtarlığa tashih edilmesi lazım.

    Etiketler:
    erken seçim, TBMM, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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