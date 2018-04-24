TRT ve Taksim Meydanı işgal davasında 64 sanığa müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında çıkan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılandığı davada, 64 sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılandığı davada, 64 sanığın anayasayı 'ihlal suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, 64 sanığın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.