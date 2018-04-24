Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti.

OdaTV'nin haberine göre, partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi.

'PARTİ YANLIŞ BİR TAVIR ALDIĞI İÇİN İSTİFA KARARI ALDIM'

Okuyan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana göre demokrasi tarihine geçecek olan bir ileri adımı. Buna karşı parti bana göre yanlış bir tavır aldığı için, istifa kararı aldım. Sayın Doğu Perinçek'e de Vatan Partisi'ndeki bütün arkadaşlara, özellikle benim ameliyatım döneminde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı minnettarım. Ömür boyu bu saygımı, minnettarlığımı muhafaza edeceğim" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermiş, "15 Milletvekili ne karşılığında partisini bıraktı?" diye sormuştu.