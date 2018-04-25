HDP: Tabanımız Akşener'e oy vermez

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için tabanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oy vermeyeceğini söyledi. Seçime kendi adayları ile gireceklerini belirten Temelli, aday havuzunda koltuğunun eski sahibi Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğunu ifade etti.

Hürriyet'te konuşan Temelli, “İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı. Güçlü adaylarla ikinci turun kapısı açılır. Muhalefet kanadında bir adayda uzlaşılabilir” dedi.

Partisinin Akşener’e destek olasılığını değerlendiren Temelli, “Taban oy vermez. Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı” diye konuştu.

Temelli, “Abdullah Gül’e oy verir misiniz?” sorusuna, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtını verdi.