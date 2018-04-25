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    Alkol Tüketimi

    Tekelciler, kepenk kapatıyor: 'At eti satsam cezası 8 bin lira, 1 biranınki 37 bin lira'

    AA
    Türkiye
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    Türkiye Tekel Bayileri Platformunun çağrısıyla 10.000 dolayında tekel bayisi, yarın kepenk kapatacak. Şikayetlerini dile getiern bir tekel esnafı “At eti satsam cezası 8000 lira, 1 biranın cezası 37.000 lira” dedi.

    Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesi talebiyle, ayrıca 37.000 TL'yi bulan ağır para cezalarına ve haksız rekabete tepki amacıyla eylem kararı aldı.

    Alkol
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
    Tekel bayilerinden eylem kararı: 26 Nisan'da kepenk kapatacaklar
    Evrensel'den Fırat Turgut'un aktardığına göre, “Haksız rekabet içinde kaybolan küçük esnaf için kepenk kapatıyoruz” diyen Türkiye Tekel Bayileri Platformu 26 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te Bakırköy’de eylem yapacak.  Platforma üye büfe sayısı 4000 olmasına rağmen, kepenk kapatacak büfe sayısının 10.000'i geçmesi bekleniyor.

    'MÜŞTERİLERİMİ KAYBEDİYORUM'

    Tekel bayileri arasında bir rekabetin oluştuğunu belirten bir esnaf, eylem kararlarına ilişkin olarak şunları anlattı:

    “Saat 22.00’de alkol satma yasağımız var. Ama herkesin ruhsatı farklı. Kimisi saat 01.00’e kadar açık, kimisi 03.00’e. Bakkallar Odası ruhsat verirken farklı saatler veriyor. Ama bir tekel bayi alkol sattığı için 37.000 lira ceza yerken, yakınındaki başka bir bayi gece saat 03.00’e kadar alkol satıyor. Ama kimse ‘Sen niye satıyorsun’ diye sormuyor. 22.05’te alkol satan yere ceza kesen polis memuru saat 00.00’da öbür tekelden alışveriş yapıyor. Saat 22.30’da bir tekele gelip alkol almak isteyen müşteriye ‘Ben ceza yedim alkol veremiyorum’ diyorum. Adam gidip öbür tekelden 22.00’den sonra alkol alınca bana gelmiyor. Müşteri kaybediyorum.”

    Birlik olduklarını dile getiren esnaf, “Talebimiz net. Alkol satmak 00.00’a kadar serbest olsun ve herkes saat 00.00’da kepengini kapatsın” dedi.

    'KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE SOKMAK 289 LİRA'

    Koyun
    © Sputnik / Виктор Чернов
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    Bir esnaf da saat 22.00’den sonra alkol satıldığı durumda verilen cezayı şöyle yorumluyor:

    “Dünyada emsali görülmemiş bir ceza: 1 adet bira satmanın cezası 37.000 lira. Ama kırmızı ışıkta geçip bir insanın hayatını tehlikeye sokmak 289 lira. Biz iş yapıyoruz ve vergisini veriyoruz.”

    'SATMAYINCA DARP EDİYORLAR'

    Bu sebeple darp olayları da yaşadıklarını belirten esnaf, “22.00’den sonra kafası güzel biri geliyor alkol almak istiyor. Satmadığını söyleyince şiddet uyguluyor. Eğer korktum diyelim. Satarsam, polisin baskısıyla karşı karşıya geliyorum. Her türlü sıkıntı” diye konuştu.

    'HALKIZ BİZ, HALK'

    Başka bir esnaf da şu ifadeleri kullandı: 

    “Küçük esnafı koruyan hiçbir yasa yok. Zincir marketlerin normalde daha erken kapatması gerekirken aynı saatte kapatıyoruz. Yani burada haksız bir rekabet durumu da oluşuyor. Bizler bu durumdan rahatsız oluyoruz. Ayrıca at veya eşek eti satmamın 8000 lira cezası varken, 22.00’den sonra bir bira dahi satsak 37.0000 lira cezası var. Bizler bu haksızlığa dur demek istiyoruz. Sesimizi duyurmak için eylem yapıyoruz. Hiçbir kurum veya kuruluş bizim dertlerimize çare olamıyor veya olmak istemiyor. 22.00 yasasının iptalini istiyoruz. Bizler mahallelerimizde muhtar gibiyiz. Derdi olan bize gelir. 18 saat çalışan esnaflarız biz. Halkına zarar veren, uyuşturucu satan tipler değiliz, halkız biz halk.”

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