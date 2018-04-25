'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusuna zorla getirme kararı

“Sivilleri öldürecek olsak başta Cihangir’den başlarız. Nişantaşı, Etiler var... Bir sürü hain var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var, buralardan başlarız” diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre, Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ihbar eden sıfatında olan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil, müdahil olmak isteyen iş adamı Şecaattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş katıldı. Sanık Keser şehir dışında olduğu gerekçesiyle duruşmada gerekçesiyle katılmadı.

'TAMAMEN OLAYIN HEYECANI İLE SÖYLENMİŞ'

Dava görülürken duruşma salonuna giren iş adamı Doğan Kasadolu, hakime, “Ahmet Keser’in duruşmasına geldim. Sanık lehine tanıklık yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme başkanı da dışarıda beklemesini söyledi. Daha sonra içeri alınan Kasadolu, kimlik tespitinde Nişantaşı’nda oturduğunu söyleyerek, “Ben Akit Tv’de Yahudi dinine mensup bir iş adamı olarak bazen programlara katılıyorum. Sanık olay günü televizyonda Afrin harekatının heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Ben hiçbir şekilde ayrımcılığına rastlamadım. Tamamen olayın heyecanıyla söylenmiş sözlerdir. Suç kastı yoktur” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ali Paççi de katılma taleplerinin reddedilmesini isteyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 23 Şubat 2018’de Afrin harekatına ilişkin yaptığı basın açıklamasını dosyaya sunarak, “Açıklamada yer alan ifadelerde kamuoyunu yanıltmak amacıyla fotoğraf, video, bilgi ve haberlerin gerçek dışı paylaşıldığı anlatılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere müvekkilim basın açıklamasında da dile getirilen eleştiriler nedeniyle bu sözleri söylemiştir. TSK’dan ilgili açıklamanın celbini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim yaşanan hadise nedeniyle lince maruz kalmıştır, programlarına ve işine ara vermek zorunda kalmıştır. Memleketine gittiğinden duruşmaya gelememiştir” şeklinde konuştu.

Mahkeme katılma taleplerini reddederek, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin TSK’nın 23 Şubat 2018’de yaptığı basın açıklamasının istenmesine karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Ahmet Keser hakkında ise zorla getirilme kararı verildi.