CHP, tartışmayı bitirdi: Abdullah Gül olmadı, olmayacak

CHP'li vekilin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Yeter…
Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.
Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."
YETER…— Özgür Özel (@eczozgurozel) 25 Nisan 2018
Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.
Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta.
AĞBABA: GÜL GİBİ BİR TARTIŞMA YOK
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Gül'le ilgili olarak şu mesajı paylaştı:
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur."
Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) 25 Nisan 2018
CHP Parti Sözcüsü Tezcan da cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini söylemiş, isim vermeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi işaret ederek "40 kere düşünüp bir kere konuşmak gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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