Kayıt
13:41 25 Nisan 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP, tartışmayı bitirdi: Abdullah Gül olmadı, olmayacak

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi. Özel, partisinde Gül isminin hiçbir zaman geçmediğini söyledi.

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'li İnce: Erdoğan'dan kurtulma seçeneğimiz Gül olmamalı
    CHP'nin Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü halefi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istediğine yönelik kulisler, partinin yetkili ismi Özgür Özel tarafından yalanlandı. Özel, günlerdir devam eden tartışmayla ilgili net bir açıklama yaptı.

    CHP'li vekilin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

    "Yeter…

    Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. 

    Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."

    AĞBABA: GÜL GİBİ BİR TARTIŞMA YOK

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Gül'le ilgili olarak şu mesajı paylaştı:

    "Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur."

    CHP Parti Sözcüsü Tezcan da cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini söylemiş, isim vermeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi işaret ederek "40 kere düşünüp bir kere konuşmak gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    İYİ Parti: Çatı aday istemiyoruz, CHP ve SP Abdullah Gül ile çıkabilir
    Gözler bu düğünde: Erdoğan ve Gül, bir araya gelebilir
    Kulis: Davutoğlu uzun bir süredir Gül'den randevu istiyordu, hep reddediliyordu
    Selvi: Gül'ün manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Özgür Özel, Abdullah Gül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı 'Sessiz avcı' olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70'lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.
    Tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı Inuka öldü
    Karikatür
    'Pentagon, Türkiye’yi vazgeçirmek için S-400'lere gölge düşürmeye çalışıyor'
    İnfografik
    Rusya'ya karşı NATO: Kimin silahları daha güçlü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam