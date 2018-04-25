CHP, tartışmayı bitirdi: Abdullah Gül olmadı, olmayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi. Özel, partisinde Gül isminin hiçbir zaman geçmediğini söyledi.

CHP'nin Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü halefi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmak istediğine yönelik kulisler, partinin yetkili ismi Özgür Özel tarafından yalanlandı. Özel, günlerdir devam eden tartışmayla ilgili net bir açıklama yaptı.

CHP'li vekilin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeter…

Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."

YETER…

Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 25 Nisan 2018

AĞBABA: GÜL GİBİ BİR TARTIŞMA YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Gül'le ilgili olarak şu mesajı paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur."

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur. — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 25 Nisan 2018

CHP Parti Sözcüsü Tezcan da cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini söylemiş, isim vermeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi işaret ederek "40 kere düşünüp bir kere konuşmak gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.