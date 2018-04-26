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    Tahir Akyürek

    Konya Belediye Başkanı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek, partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven
    © AA / Murat Kaynak
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    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı  olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. 

    Akyürek, Konya'ya belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek görevinden istifa ettiğini söyledi. 

    Akyürek, ''Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu milletvekili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibarıyla belediye başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum" dedi.

    Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1. başkan vekili Mithat Büyükalim'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi.

    Aynı şekilde milletvekilliği için istifa edenler şöyle:

    • AK Parti – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
    • AK Parti – Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Görevinden istifa eden Yılmaz’ın  AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.
    • AK Parti – İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti. kici'nin görevinden istifa etmesinin ardından 27 Nisan Cuma günü AK Parti Nevşehir milletvekilliği aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.
    • AK Parti – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.
    • AK Parti – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.
    • AK Parti – İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.
    • CHP – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
    • MHP – Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın 27. Dönem Milletvekilli  aday adayı olmak için İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
    • MHP – Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
    • İYİ Parti – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Tahir Akyürek, Konya
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