Konya Belediye Başkanı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek, partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Akyürek, Konya'ya belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek görevinden istifa ettiğini söyledi.

Akyürek, ''Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu milletvekili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibarıyla belediye başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum" dedi.

Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1. başkan vekili Mithat Büyükalim'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi.

Aynı şekilde milletvekilliği için istifa edenler şöyle: