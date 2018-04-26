İşte 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası

TGRT'de haberde konuşan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak" dedi.

#CANLI 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası ilk kez TGRT Haber'de



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​Gül, cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında ise adayların fotoğrafının olacağını, parti amblemlerinin olmayacağını söyledi.