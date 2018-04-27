Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, en iyi aday sensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayını tarif ederken 'Kavgacı olmayacak, ekonomiyi bilen birisi olacak' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, en iyi aday sensin. Senden daha iyisi olur mu?" dedi.