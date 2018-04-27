Ömer Halisdemir'in kardeşi AK Parti'den milletvekili aday adayı: Bu yola kefenimizi aldık öyle çıktık

Niğde AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak ve gücüne güç katmak için aile olarak bu kararı aldıklarını belirten Halisdemir, şunları söyledi:

"Önümüzde ülkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."

Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.