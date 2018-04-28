Adana'da emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli, gözaltına alındı

DHA'nın aktardığı habere göre, Seyhan ilçesi Döşeme mahallesinde 06 MA 9599 plakalı minibüs sürücüsünün Adana Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çektiğini gören çevre sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine alarma geçen ekipler, aracı bulmak için seferber oldu. Minibüsün kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin etrafında görüldüğü yönünde bilgi alan polisler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Polisin kendisini aradığını fark eden şüpheli, aracı kent merkezindeki bir caminin önüne bırakıp içeriye saklandı. Yapılan çalışmayla şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İsminin Haccı I. olduğu saptanan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasına ait fotoğraflar bulundu. Gözaltına alınan Haccı I., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.