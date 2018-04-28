24 Haziran seçimlerinde İstanbul'un belirleyici olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul ne derse Türkiye onu der. 2017 halkoylamasında yüzde 48.6 düzeyinde evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Şimdi yeni bir yoldayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyun üzerine 1-1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum" dedi.

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Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle ilgili, "Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'İSTANBUL SADECE İSTANBUL DEĞİLDİR, TÜRKİYE'DİR'

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Kadınlarımızı siyasette daha katılımcı daha yüksek oranda temsil edilir şekilde parlamentoda görmek istiyoruz. Kadınlarımızı 24 Haziran ve mahalli seçimlerde AK Parti saflarında daha aktif şekilde yer almaya davet ediyorum.

'PARLAMENTONUN EKSERİYETİNİ DE ALMAMIZ GEREKİYOR'

Sadece başkanlığı almayacağız, parlamentonun ekseriyetini de bizim almamız gerekiyor. Cumhur İttifakı parlamentoda önemli, bunu başarmamız lazım. Birilerine özellikle de anamuhalefete ve terör destekli olan malum partiye gerekli dersi inşallah 24 Haziran'da verelim.

'BAY KEMAL KAÇ TANE AĞACIN VAR?'

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de inşasına başladık. Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. Lapseki tarafının da temelini attık. İnşallah biz bunu 4 ylıda bitireceğiz. Çanakkale'de de Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyoruz.

'KANAL İSTANBUL'UN İNŞASI YENİ DÖNEMDE İLK İŞLERDEN BİRİ OLACAK'

'CHP ÇÖPLÜK DEMEKTİR'

CHP susuzluk demektir. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı, onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye'de çöplük patladı. CHP çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. CHP demek hava kirliliği demektir. CHP demek tezek demektir.

İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul'a vermemden daha tabi bir şey olamaz. İçerideki Soros'lar, dişarıdaki Soros'lar AK Parti'yi nasıl bitiririz diye çalışıyorlar. Bitiremeyeceksiniz.

'DİKTATÖRÜN TA KENDİSİ SENSİN'

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Ne yapsın garibim, genel başkanları emretti oraya gitti. Gitti de parlamentoda mevcut partisinin sırasında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu anamuhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Asıl belirleyici milletimdir, 24 Haziran'da bunu sana gösterecek.

'24 HAZİRAN'DA DEMOKRATİK TOKADI VURACAĞIZ'

İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan,"Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde Parlamento'da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Önümüzde yeni bir dönem var 24 Haziran. Bu seçimler Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Bu sistemle ilgili tüm altyapımız hazır. Biz hazırız, ama muhalefet adayını hala belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Öyle de olsa, böyle de olsa seçim takvimini ortaya koyduk" diye konuştu.

'ŞU PARTİ KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN YOK'

"Manifestomuz hazır, inşallah İstanbul İl Kongremizde açıklayacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sonra seçim beyannamemizi açıklayacağız. Kadın kollarımız çalmadık kapı bırakmayacak. AK kadınlar her evin kapısını çalar, oraya broşürünü bırakır. Belki de bir kahve bırakır. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir evelallah.

"Çok bölmeye çalıştılar. Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak."