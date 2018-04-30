Akşener'den Erdoğan'a: Çocukları üşüyor diye kendini asan kadını hatırlıyor musun?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şarkıcı İbrahim Tatlıses'e 'doğalgaz' tartışması üzerinden tepki gösterdi: "Kahkah kihkih diyerek telefon açılıyor, çocuk üşümüş o villaya doğal gaz bağlanıyor. Peki Adana'da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın?"

Milletvekili olma iddiasını AK Parti'den 4. kez deneyecek olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Erdoğan’ın İzmir mitinginde “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” dedi.

'BU ÜLKEDE 3 MİLYON ÇOCUK AÇ VE ÜŞÜYOR'

Tatlıses ile Erdoğan arasında geçen ve tartışma yaratan konuşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner de Nevşehir’de yaptığı konuşmada değerlendirdi. Akşener, “Sayın Erdoğan’la bir sanatçımızın konuşması oldu geçen gün. Çocuk üşümüş,doğal gaz nasıl bağlanmış. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, bu ülkede 3 milyon çocuk aç ve üşüyor. Bu ülkenin çocukları üşürse o devlet üşür. Yandaş kayıracağına bu ülkenin evlatlarının aç kalmasının üşümesinin önüne geç senin görevin bu” ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'i sert sözlerle eleştirdi. pic.twitter.com/3lUIRTElKp — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) 29 Nisan 2018

'AYAZ BEBEK ÖLDÜ, SENİN İÇİN YANDI MI?'

© AA / Kayhan Özer Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen darbe karşıtı değil darbecisin

Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" dedi. Oysa İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Erdoğan, 27 Mart 1994'te İBB Başkanlığı'na başladı. pic.twitter.com/qdACeCanPH — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 28 Nisan 2018

Akşener, “Kahkah kihkih diyerek telefon açılıyor, çocuk üşümüş o villaya doğal gaz bağlanıyor. Peki Adana’da çocukları üşüyor diye kendini yan odada asan kadını hatırlıyor musun Sayın Erdoğan? O kadına ne yaptın? niçin o kadın üşüdü, çocukları aç kaldı. Ve Ayaz bebek soğuktan öldü, senin için yandı mı?” diye sordu.

TARİHLER TUTMUYOR

Öte yandan Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 15 Şubat 1992 doğumlu. Erdoğan ise 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı.

Ayrıca, Milliyet'in 7 Mart 1994 tarihli haberinde Tatlıses'in, elinde altı oklu CHP bayrağıyla Keçiören mitingine katıldığı ifade ediliyor. Kupürde, Tatlıses'in şunları söylediği kaydediliyor:

“CHP çok eski bir parti, ben yokken var olan bir parti. Sayın Atatürk’ün kurduğu bir parti, yani öyle değil mi? Biz onu seviyoruz, nur içinde yatsın."