Ahmet Hakan: Erdoğan az kalsın ‘Allah cezanı verecek İbo’ diyecekti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekili olma iddiasını 4. kez AK Parti'den deneyecek olan İbrahim Tatlıses'in yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. Hakan'a göre Erdoğan, Tatlıses'in ifadelerinden hoşlanmadı.

İbrahim Tatlıses, Erdoğan’ın İzmir mitinginde “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” dedi.

Bu ifadeleri "Cumhurbaşkanı Erdoğan az kalsın ‘Allah cezanı verecek İbo’ diyecekti" başlıklı köşesine taşıyan Ahmet Hakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

90’lar…

Televole zamanları…

İbrahim Tatlıses ne zaman ekranda belirse…

Sesine kattığı aşırı alaycı bir tınıyla hep şöyle haykırırdı:

“Allah cezanı verecek!”

Hatta sonradan bunun şarkısını bile yapmıştı:

“Allah cezanı verecek / Âlem sana gülecek / Bana bu ettiklerini / Dünya âlem bilecek”

*

Nereden mi aklıma geldi bu “Allah cezanı verecek” sözü?

Şuradan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu İzmir’de halka hitap ederken kürsüye İbrahim Tatlıses’i çağırdı.

Belli ki İbrahim Tatlıses’in birkaç güzel söz söylemesini, ardından da “Yaylalar Yaylalar” türküsünün Afrin’e uyarlanmış halinden bir kuple seslendirmesini istiyordu.

Hoş bir İbrahim Tatlıses sürprizi yani!

Planladığı buydu.

*

Ve fakat…

Mikrofonu eline alan İbrahim Tatlıses, “Ben bu adama niye tavım, biliyor musunuz” diye Erdoğan’a verdiği desteğin gerekçesini anlatmaya başladı.

Anlattığı aşağı yukarı şöyle bir hatıraydı:

“Bizim villada doğalgaz yoktu… İdo iki aylıktı… Üşüyordu… Erdoğan belediye başkanıydı… Kendisini aradım… Hemen yardımcı oldu”

*

İbrahim Tatlıses bu hatırayı anlatırken…

Yanındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baktım.

Vücut diliyle aşağı yukarı şöyle diyordu:

— Yahu İbo!

— Beni desteklemen için ortada onca gerekçe varken…

— Sen bula bula bunu mu buldun?

— Hay Allah ya!

— Çekil şuradan…

— Allah cezanı verecek.