Perinçek: Eğer doğruysa Akar istifa etmeli

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 24 Haziran'da aday olmaktan vazgeçirme talebiyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddiasına tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı.

haberturk.com, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürdü. Haber, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Sitenin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya istifa ettiğini duyurdu ancak istifasının haberle ilgisi olmadığını söyledi. Erkaya, haberi teyit edemediklerini de ifade etti.

İddiayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken tepkiler yükselmeye devam ediyor. En son tepki de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.

Ulusal Kanal’da katıldığı programda konuşan Perinçek, konu hakkında şunları söyledi:

"Bunun doğru olduğuna yönelik emareler var. Genelkurmay hemen bir açıklama yapmalı. Bu doğruysa Genelkurmay Başkanı istifa etmeli. Ordunun siyasetin içine sokulması çok vahimdir. Bu istifa TSK için de iyi olur. FETÖ TSK’dan temizlenerek aslan gibi bir ordu oluyor. Onun başında bu uygulamaları görmek istemiyoruz. İç siyasete alet olmayacak komutanların gelmesi önemli…”