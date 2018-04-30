'Künefe çeviren adam' tepsisine kavuştu

© AA / İzziddin Nazlı 'Künefe çeviren adam'ın tepsisi bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da tanıtım için yapılan 'künefe çeviren adam' heykelinin çalındıktan sonra bulunan bakır tepsisinin yerine, demir tepsi monte edildi.

Montajı gerçekleştiren heykeltıraş Itır Güleryüz, heykeli Hatay'ı simgelemesi için yaptıklarını söyledi.

BAKIR YERİNE DEMİR

Bakır tepsinin çalınmasından üzüntü duyduklarını ifade eden Güleryüz, "O zaman tepsimizin çalınma nedeni bakır tepsi kullanmamızdı. Bir daha böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaşmamak için tepsiyi bakır yerine demir olarak tasarlayıp yerleştirdik." dedi.



