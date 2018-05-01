Karamollaoğlu'nun aday olmasına ilk yorum Bahçeli'den

© AA / Murat Kaynak Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Saadet Partisi'nin 24 Haziran'daki seçimler için cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun olmasıyla ilgili ''Allah, hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak'' dedi.

Bahçeli, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.

Bahçeli'den Saadet Partisi adayı için yorum



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin soru üzerine "Hayırlı uğurlu olsun. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur" dedi. pic.twitter.com/HHvzyE6TNG — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 1 Mayıs 2018

© Fotoğraf : CHP CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma açıklayacak

Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bugün biraz artırarak konmuş, söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için yaşlar varken bugün 500'e çıkarmışlar. Bu binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan hem bir tapu hem bir gelir elde edecekler. Biz henüz daha ayrıntıyı tam incelemiş değiliz.

CHP'NİN ADAYI

Sabrı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün CHP önünde halk toplanacak. Artık açıkla şu adayı diyecekler."



