Akşener'den AK Parti'ye: Gerekeni yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye ödeme kararını 'seçim yatırımı' olarak nitelendirdi. "Yaşlılarımızın aylıklarını artırmak için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu?" diye soran Akşener, "Yetmez. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı ekonomik paketi değerlendiren Akşener, daha önce muhalefet partilerince gündemine getirilen ‘emeklilere ikramiye' uygulaması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların, "Ekonomiyi çökertir, gerçekçi değil" sözlerini hatırlattı.

Seçime 55 gün kala açıklanan paketin tamamen seçim yatırımı olduğunu savunan Akşener, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini hatırlattı.

Akşener, "2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan emekliye ikramiye için hükümetten yapılan değerlendirmelerde ‘bunun bir hayal olduğu' vurgusu yapılmıştı. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o günlerde, ‘Bekara karı boşamak kolay. Bütçe açığını yüzde 70 artırır. Gerçekçi değil, ekonomiyi çökertir' dediği uygulama bugün hükümet tarafından bir seçim yatırımı olarak gündeme getiriliyor. Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz. Türkiye'nin bu imkanı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu?" ifadelerini kullandı.

'NASIL OLUYORMUŞ GÖRECEKSİNİZ'

Emeklilere vaat edilenlerin yeterli olmadığının altını çizen Akşener, "İYİ Parti'nin emeklilerimize, çiftçimize, tüccarımıza, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkanları, teslim edeceği hakları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksiniz" dedi.

Akşener hükümete şu soruları yöneltti:

"Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri, her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar, mazot ve gübre fiyatlarıyla belini büktüğünüz, ekebilecekleri toprak verebilmek için, yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıklarını artırmak için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu? Yetmez. Türkiye'nin imkanı var, vatandaşımız hak ediyor. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız."