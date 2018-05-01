Tatil dönüşleri başladı: Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Tatil için Türkiye'de bulunan yolcuların dönüşleri nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk meydana geldi.

Öğleden itibaren genellikle tur şirketlerine bağlı gruplar halinde havalimanına gelen yolcular, terminalde işlemlerini yaptı.

Avrupa'ya sefer yapacak havayolu şirketlerine ait bilet kontuarlarının önünde daha fazla yolcu yoğunluğu oluştu.

Pasaport kontrol noktalarında görev yapan polisler ile terminal görevlilerinin sıra bekleyen yolcuların mağdur olmaması için yoğun gayret sarf ettiği görüldü.