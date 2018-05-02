Kadıköy'de kiliseye saldırıda gözaltı

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliği tespit edilen S.K. isimli şüpheli, polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalandı.
Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği iddia edilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kilisenin duvarına yazıyı tek başına yazdığını ve kilise görevlileri kendisine kötü davrandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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