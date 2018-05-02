Bahçeli: İttifaklar hayırlı olsun

© AA / Raşit Aydoğan 4 parti, ittifak protokolü imzalayacak: İsim için iki öneri var

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 4'lü ittifak için şu yorumu yaptı:

"Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. İttifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı Hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları gelişmeleri yakinen takip etsinler sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor bir görsünler bakalım.''

MHP Lideri Bahçeli, dörtlü ittifakı için ''Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz'' dedi. pic.twitter.com/ywdaBR5MS3 — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) 2 Mayıs 2018

'ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR'

''Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' diyen Bahçeli "Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz'' ifadesini kullandı.