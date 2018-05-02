Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

© REUTERS / Murad Sezer Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Adaylığımı geri almam mümkün değil

Akşener, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere parti yetkilileriyle YSK'ya geldi.

Akşener'in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, Akşener'e sloganlarla destek verdi.

Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 14.00'de adaylık başvurusunu yapacak.