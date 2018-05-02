Suriyeliler adaylık için imza topluyor

Türk vatandaşlığına geçen 50 bin Suriyeliler, 24 Haziran seçimlerinde TBMM'de kendilerini temsil edecek bir vekil seçilmesi için imza toplamaya başladı.
Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi göre, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon sığınmacıdan ilk etapta Türk vatandaşlığı verilecek 120 bin Suriyelinin tamamına yakınının başvuruları tamamlandı. İlkin, beyaz yakalı olarak bilinen çeşitli mesleklere sahip olanlar arasından seçilen Suriyelilerden 50 bin sığınmacının Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.
Türk vatandaşı olanlar 3.5 milyon Suriyeli adına 24 Haziran'da oy kullanabilecek. Suriyelilerin yeni parlamentoya Türkiye'de yaşadıkları sorunların aşılmasında sözcüleri olabilecek bir isim sokmak istedikleri belirtildi.
'YAKINDA 130 BİN KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLECEK, SAYI DAHA DA ARTABİLİR'
Suriyelilerin kendisinin aday olması konusunda yoğun baskı yaptığını belirten Hafez, "Hem Türkiye'yi hem Suriye'yi ve Suriyelileri tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artabilir" dedi.
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