Suriyeliler adaylık için imza topluyor

Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli, Türk vatandaşlığı alan 50 bin seçmenle oy kullanacak. Eski Türkmen Meclisi Başkanı Semir Hafez'in AK Parti'den aday olması için harekete geçen sığınmacılar, şimdiye kadar 5 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Türk vatandaşlığına geçen 50 bin Suriyeliler, 24 Haziran seçimlerinde TBMM'de kendilerini temsil edecek bir vekil seçilmesi için imza toplamaya başladı.

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Türkiye'de bulunan Türkmen ve Arap Suriyeli gruplar, Yayladağı, Antakya ve Osmaniye'den imza kampanyası düzenledi. Vekil adayı olarak ise eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Semir Hafez'i isteyen Türk vatandaşı Suriyeliler, AK Parti'den aday olmasını talep ettiler. Şimdiye kadar 5 bin imzanın toplanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği, kısa sürede bu sayının 25 bine ulaşacağı belirtildi.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi göre, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon sığınmacıdan ilk etapta Türk vatandaşlığı verilecek 120 bin Suriyelinin tamamına yakınının başvuruları tamamlandı. İlkin, beyaz yakalı olarak bilinen çeşitli mesleklere sahip olanlar arasından seçilen Suriyelilerden 50 bin sığınmacının Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

Türk vatandaşı olanlar 3.5 milyon Suriyeli adına 24 Haziran'da oy kullanabilecek. Suriyelilerin yeni parlamentoya Türkiye'de yaşadıkları sorunların aşılmasında sözcüleri olabilecek bir isim sokmak istedikleri belirtildi.

'YAKINDA 130 BİN KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLECEK, SAYI DAHA DA ARTABİLİR'

© AA / Ratib Al Safadi Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Halen Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği Başkanı olan Semir Hafez, Türkiye'de 80 milyon insandan bahsederken bu sayının artık 83.5 milyon olduğunu belirterek, "Suriyeli 3.5 milyon sığınmacının sıkıntıları çok. İster ikamet ister sağlıkta ve eğitimde bir çok sorun yaşıyorlar ve temsilcileri yok. Seçmen olarak sayıları 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak 3.5 milyon insanın temsil edilmesinden söz ediyoruz" dedi.

Suriyelilerin kendisinin aday olması konusunda yoğun baskı yaptığını belirten Hafez, "Hem Türkiye'yi hem Suriye'yi ve Suriyelileri tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artabilir" dedi.