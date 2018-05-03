Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde

BBC Türkçe'nin Guardian'dan aktardığına göre Akşener'in ifadeleri şöyle:

"Henüz ortada bir şey yokken, [Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan'a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi bendim. Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli."

24 Haziran'ı 'ülke tarihinin en önemli seçimi' olarak niteleyen Akşener, "Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye'de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek" dedi.

Akşener, devletin laiklik ilkesiyle ilgili olarak da "Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar" değerlendirmesini yaptı.

GUARDIAN: EN KÖTÜ HAK İHLALLERİ AKŞENER DÖNEMİNDE

Guardian'ın haberinde, Akşener'in Kürt seçmenleri ikna etmekte zorlanacağını yazdı. Haberde "Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Türkiye'nin en kötü insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu" ifadesi yer aldı.

Guardian haberinde ayrıca "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadesine yer verdi.