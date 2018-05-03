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    Arif Sağ

    Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a: Bunun peşini bırakmam

    © AA /
    Türkiye
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    Arif Sağ, 50 yıllık dostu Orhan Gencebay’ın Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ndeM (MESAM) ayrılırken yazdığı istifa dilekçesinde nefret suçu işlediğini iddia ederek "Bunun peşini bırakmam" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Raşit Aydoğan
    Kılıçdaroğlu'ndan MESAM açıklaması: Açıkça suç işlendi
    Şubat ayında MESAM’daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup arkadaşıyla birlikte istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna kullandığı sözlerle ikilinin arası açıldı.

    Habertürk'ün haberine göre, Küba’da kanser tedavisi gördükten sonra geçen ay beyninden ameliyat olan Sağ, bir hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    73 yaşındaki sanatçı, Gencebay’ın nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyleyerek, "Bunun peşini bırakmam" dedi.

    Sağlığının iyiye gittiğini belirten Sağ, kemoterapi tedavisinden sonra birkaç saat boyunca dengesi bozulduğu için hastane çıkışında otomobiline tekerlekli sandalyeyle götürüldü.

    GENCABAY'IN İFADELERİ 'ALEVİLİK' TARTIŞMASI BAŞLATTI

    Coşkun Sabah
    © Fotoğraf : DHA
    MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah
    Gencebay'ın tartışma yaratan istifa dilekçesinde özetle şu ifadeler kullanmıştı:

    “MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. 'Benim adamlarım' veya 'Bize oy verecekler' gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi."

    Gencebay'ın bu sözleri Alevilik tartışmasına neden olmuştu.

    GENCEBAY'IN İSTİFASI SONRASI KAYYUM ATANDI

    Gencebay'ın istifasından bir süre sonra Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetimine Kültür Bakanlığı'nca görevden el çektirilmişti. Önce Yavuz Bingöl, ardından da Ali Kocatepe kayyumluk görevini yapmayı reddetmişti. Kayyumluk görevini kabul eden isim Coşkun Sabah olmuştu. Sabah, kayyum olduğunu "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" ifadeleriyle duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Arif Sağ, Orhan Gencebay, Türkiye
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