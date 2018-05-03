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    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

    MEB: 5000 sözleşmeli öğretmen atayacağız

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5000 sözleşmeli öğretmen atanacağı bildirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin
    © AA / Fatih Kurt
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    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri kapsamında 5000 atama gerçekleştirileceği belirtildi.

    Başvuru için Devlet Memurları Kanunu'ndaki gerekli şartların sağlanmasının yanı sıra bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapma gerekliliğinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, başvuru şartları şöyle sıralandı:

    "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak."

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    © Fotoğraf : DHA
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    Başvuru için 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almanın da gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra 'http://meb.gov.tr — http://ikgm.meb.gov.tr' adreslerinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan, bu kapsamda 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu PersonelSeçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır."

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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