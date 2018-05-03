Türkiye 'milli kenevir tohumu' üretecek

Doç. Dr. Selim Aytaç, üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini üreteceğini belirterek, "Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil faydaları boyutunu konuşacağız" dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "Endüstriyel Kenevir Gerçeği" konulu panelde yaptığı konuşmada, kenevirden başta tekstil olmak üzere 3 bin ürün elde edildiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:
"Kenevirin kullanıldığı ürünler aslında saymakla bitmez. Hayatın her alanında kenevir faydalanabilir bir üründür. Kenevir tohumlarının birinin içinde uyuşturucu madde özelliği var. Buraya takılmamak lazım. Çünkü faydaları o kadar çok ki tarımsal faydadan tutun da endüstriyel faydalara, gıda anlamında ve ilaç anlamında çok faydası olan bir ürün. O bakımdan Türk tarım sistemi içinde değerlendirilmesi gereken bir bitki."
'KENEVİR ÜRETİMİNİ ESKİ HALİNE GETİRMELİYİZ'
Kenevir üretiminde Türkiye'nin kaybettiği zamanı hızla kazanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aytaç, "Türkiye'de kenevir üretimini eski haline getirmeliyiz. İçinde uyuşturucu maddesi olmayan endüstriyel ürün haline getirerek katma değeri yüksek bir ürün olarak ekonomiye kazandırmalıyız. Hem iç tüketimde hem de ihracat olarak kullanabileceğimiz bir üründür" diye konuştu.
Aytaç, Fransa'nın hem tohumculuk hem de endüstriyel anlamda kenevir üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ondan sonra Çin ve İsrail geliyor. Bu ülkeler özellikle ilaç üretimi konusunda çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanunlar çıkartılarak kenevir ekimi artırılıyor. Yani dünya bu konuda tırmanışta bizim ucundan onları yakalamamız lazım. Kenevirle ilgili kanunlarımızı yenilememiz lazım." ifadesini kullandı.
ÇALIŞMALAR 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Doç. Dr. Aytaç, esrarsız kenevir tohumu üretebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Esrarı çok az üreten kenevir çeşitleri dünyada var. Biz mısır gibi keneviri tarlaya ekeriz, alıp kötü amaçlı kullanmak isteyen hiçbir fayda sağlayamaz. Çünkü bunların içinde uyuşturucu madde özelliği çok az, buna endüstriyel kenevir çeşidi diyoruz. Avrupa'da 58 tane esrarı çok düşük kenevir çeşidi var ama bizim ülkemizde yok. Biz üniversite ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak ortak bir çalışma başlattık, birkaç yıl içinde esrarsız kenevir tohumu üreteceğiz. Sera ve laboratuvar şartlarında hemen hemen her bitkiyi analiz ediyoruz. Üç yıl içinde Türkiye'nin milli kenevir tohumu çeşidini çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman olayın narkotik boyutunu değil, faydaları boyutunu konuşacağız."
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