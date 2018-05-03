Akşener'den Bahçeli'ye '100.000 imza' yanıtı

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.
CHP: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, GİDİCİSİNİZ
Bahçeli'ye bir tepki de CHP'den geldi. Cumhurbaşkanı adayı için imza atmanın anayasal bir hak olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçeli'nin aymaz birisi olduğunu söyledi.
Altay, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:
'YSK DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI'
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren bir diğer isim oldu. Cihaner, bu talebin seçmen iradesi üzerinde baskı oluşturacağını söyledi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun konu hakkında derhal bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.
Cihaner, Twitter'dan şunları yazdı:
"Sayın Bahçeli’nin talep ettiği şey ancak siyasi bir “merak” ya da “iddianın” konusu olabilir. Böyle bir inceleme talebi seçmen iradesi üzerinde baskı oluşturur. YSK derhal açıklama yaparak kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin sadece ilgili adaya verileceğini açıklamalıdır."
Ayrıntılar gelecek.
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