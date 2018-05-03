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    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

    CHP'li Kesici: Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (193)
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    CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti. İnce de yarını işaret ederek "Gurur duyarım. Kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir" dedi.

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    Ahmet Hakan: Şu an CHP adaylığı için en güçlü isim Muharrem İnce
    Meclis'te salı günü yapılmayan grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

    "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

    Ayrıca İnce'nin grup toplantısına girerken katılımcılar tarafından alkışlandığı öğrenildi.

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu
    İNCE'DEN AÇIKLAMA

    Cumhuriyet'ten Bülent Mumay'a konuşan İnce de şu açıklamayı yaptı:

    “Atatürk’ün partisinin üyesi olarak Atatürk’ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."

    Ayrıca Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan İnce, şunları söyledi:

    "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak."  

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (193)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, İlhan Kesici, Muharrem İnce, Türkiye
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