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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerine dair "İstanbul'da gerçekten çok çalışarak, 2.5 aylık süreçte gece gündüz yaptığımız çalışmalarla, Haziran seçimindeki hedefimiz yüzde 60+1. İnşallah bütün İstanbul teşkilatımızla, bütün milletimizle beraber hedefliyoruz" dedi.

    Şenocak, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında pazar günü gerçekleştirilecek 6. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında bilgi verdi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şenocak, bir gazetecinin 60+1 hedefinin nasıl konulduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:

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    ‘SAHAYA ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN BİR TOKALAŞMADA, KARŞI TARAF, VERDİĞİ ENERJİDEN AŞAĞI YUKARI SANDIKTA NE DEMEK İSTEDİĞİNİ SİZE ANLATIYOR'

    "Sayın Cumhurbaşkanımız sahayı çok iyi analiz eder, biz de parti olarak sürekli anketler yaptırırız. Yaptığımız anketler var ama anketlerin yanında bizim sahadaki kendi anketlerimiz var. Sadece seçimden seçime sahaya inen bir teşkilat olmadık biz. Biz sürekli sahada vatandaşlarımızla beraber olduğumuz için kendi anketimizi bir nevi yapıyoruz. Burada demagoji olarak bunu söylediğimizi sakın anlamayın. İnsanlarımızın verdiği olumlu olumsuz tepkiyi anlıyorsunuz zaten. Muhakak ki kendi anketimizi yaptırıyoruz ama bizim sahaya çıktığımız zaman bir tokalaşmada, karşı taraf, verdiği enerjiden aşağı yukarı sandıkta ne demek istediğini size anlatıyor."

    ‘TÜM TEŞKİLATTAKİ KARDEŞLERİMİZ GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞACAĞIZ, ÇALIŞMAK BİZDEN TAKDİR ALLAH'TAN

    Şenocak, hedefin yüksek olduğu yorumu üzerine ise şunları söyledi: "Biz hedef koyduk, gerçekleştirmek için elimizden geleni gayretleri yapacağız. Siyasi partinin il başkanıyız, burada bir hedef doğrultusunda mücadele ediyoruz, önümüze koyduğumuz bir hedef var. Tüm teşkilattaki kardeşlerimiz geceli gündüzlü çalışacağız. İstanbul'da 60+1 gibi bir hedef doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz. Çalışmak bizden takdir Allah'tan."

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    © AA / Ali Atmaca
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    AK Parti'nin 16 Nisan'daki oy oranlarının düşük olmasının kadro değişikliğine neden olup olmadığının sorulması üzerine Şenocak, kadroların gençleştirildiğine dikkat çekip şunları aktardı:  

    "Adına rehavet diyemayiz belki ama eksik çalıştığımız noktalar olabilir ya da belki enerjiyi daha fazla vermesi gereken arkadaşlar sürece dahil edildi. Bu süreç içerisinde aslında bizim yaptığımız şu; kadroları gençleştirdik, çünkü 3-5 sene aynı görevde belki sıkılan arkadaşlarımızın ve alışılagelmiş olan çalışma modeli olduğu için bu süreci yeniledik belki."

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    Etiketler:
    AK Parti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayram Şenocak
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