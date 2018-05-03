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    Yasa tasarısı İstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi

    YÖK Başkanı Saraç'a tepki: 600 yıllık İstanbul Üniversitesi deneme tahtası değildir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Üzel, YÖK Başkanı Saraç’ın "İstanbul Üniversitesi’nde yeni bir model deneyeceğiz" sözlerine, "600 yıllık üniversitemiz deneme tahtası veya denek değildir" diyerek tepki gösterdi.

    Cerrahpaşa Tıp'ta Bölünmeprotestosu
    © Fotoğraf : DHA
    YÖK Başkanı Saraç: İstanbul Üniversitesi'ni bölerek yeni bir model deneyeceğiz
    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Üzel, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin bölünmesine yönelik tasarıya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Doç. Dr. Üzel, "İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir model deneyeceğiz', ‘Neticeleri izlenecek' ifadelerini kabul etmiyoruz. Yaklaşık 600 yıllık üniversitemiz deneme tahtası veya denek değildir" ifadelerini kullandı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine yönelik tasarıyı, fakültenin dekanlık binası önünde protesto etti. Burada toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak', ‘Cerrahpaşa yerinde güzel' yazılı dövizler açtı. Eyleme, hasta ve hasta yakınlarının da öğrencilere destek verdiği görüldü.

    Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencileri adına basın bildirisi okuyan Özcan Hürmüzlüm, "Cerrahpaşa hekim ailesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ‘Üniversitelerin bölünmesi' adlı yasa tasarısının komisyona çekilmesi veya iptal edilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

    Cerrahpaşa Tıp'ta Bölünmeprotestosu
    © Fotoğraf : DHA
    İstanbul Üniversitesi'nde 'bölünme' protestosu: 'Bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız'
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    'YASA TASARISINDA PEK ÇOK BELİRSİZLİKLER VAR'

    Öte yandan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Üzel, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bölünme konusundaki son açıklamaları üzerine konuştu. Üzel, "3 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan demecini okuduk. Üniversitemiz ile birlikte başka üniversitelerin de bölünmelerini öngören yasa önerisinin haklılığını savunan bu demeç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları, öğrencileri, asistanları, uzmanları ve öğretim üyelerini tatmin etmemiş olup çok sayıda belirsizlik içermektedir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Üzel, sözlerine şöyle devam etti:

    " 'İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir model deneyeceğiz, neticeleri izlenecek' ifadelerini kabul etmiyoruz. Yaklaşık 600 yıllık üniversitemiz deneme tahtası veya denek değildir. Yaklaşık 10 senedir bu konunun İstanbul Üniversitesi'nde tartışıldığını ve 3 rektörlük döneminde gündemde olduğunu, ‘Kurullarda zaman zaman meselenin irdelendiğini herkes bilir' ifadesinde belirtilenin aksine, konu bizim gündemimize gelmemiş, kurullarımızda konuşulmamıştır. ‘Bu iki yapının akademik faaliyetlerinde birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan pek çok mesele, kararın kendi süreçlerinde başlayıp biteceği yeni bir sistem düşünüyoruz' ifadesinde belirtilen uyumlu çalışma ve kendi karar süreçlerine başlayıp bitme amaçları tek bir İstanbul çatısı altında yapılabilecek uygulamalardır ve bölünmeye de gerek yoktur."

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran
    © Fotoğraf : DHA/Cansel KİRAZ
    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan 'bölünme' açıklaması
    AKADEMİSYENLER TBMM'DE TEMASLARDA BULUNDU

    Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhlis Cem Ar ise TBMM'de yaptıkları görüşmeleri anlattı. Cem Ar, "Dün bu yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Biz de görüşülmeden önce tasarıyı oylayacak milletvekillerine son bir kere daha sebeplerimizi, neden bölünmek istemediğimizi, nerelerde sakınca gördüğümüzü aktarmak istedik. Meclis başkanımızla başladık, daha sonra milletvekilleri ile grup başkanvekilleri ile görüştük. Görüşmeler, görüşme bazında olumlu geçti ama kararın ne olacağı konusunu tabii bilmemiz mümkün değil" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Yasa tasarısı, TBMM, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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