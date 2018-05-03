MHP'liler 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganıyla CHP'ye katıldı

MHP yönetiminin farklı kadrolarında görev alan Ahmet Yıldız, Alaattin Demir, Ali Emekli ve Ebru Atalay partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. TBMM'deki CHP Grup toplantısı öncesi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu yeni partililere rozet taktı.
KILIÇDAROĞLU: ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM GERÇEĞİ GÖRSÜNLER
Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Kılıçdaroğlu, rozetleri takmasının ardından konuşmasına başlarken, "Bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, gerçeği görsünler" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından salonda "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.
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