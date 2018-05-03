Seçim sürecine ilk saldırı

Ancak Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplanması kampanyası çerçevesinde açılan stant saldırıya uğradı.
SON DAKİKA |Saadet Partisi'nin standına saldırıhttps://t.co/BchTxwiXyr pic.twitter.com/josCC5Yape— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 3 Mayıs 2018
Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra 100 bin imza için başta Ankara olmak üzere ülke genelinde sürdürülen ön imza kampanyaları ilgi görüyor.
Ankara Kızılay'daki etkinliğe saldıranlar ise stantı dağıtarak hakaret ve küfürler savurdu.
SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI
Kimlikleri açıklanmayan saldırganlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle emniyete götürülerek gözaltına alındı.
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